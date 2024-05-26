Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm alanlarını inceleyerek bilgiler aldı - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm alanlarını inceleyerek bilgiler aldı

Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm alanlarını inceleyerek bilgiler aldı

Vali Osman Varol, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesinde başlatılan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, deprem bölgesinde hızla hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında bilgiler aldı. Vali Varol, Adıyaman'ın dört bir yanında başlatılan Yerinde Dönüşüm Modeli ile vatandaşların barınma sorununu çözdüklerini belirtti.

26.05.2024 14:23
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm alanlarını inceleyerek bilgiler aldı.

Vali Osman Varol, deprem bölgesi hızla hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara sağlanan750 bin lira kredi ve 750 bin lira hibe desteği ile Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesinde vatandaşlara tarafından başlatılan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman'ın dört bir yanında başlatılan Yerinde Dönüşüm Modeli ile vatandaşlarımızı doğup büyüdüğü mahallesinde ve çevresinden koparmadan barınma sorununu bir bir çözdüklerini dile getiren Vali Osman Varol, "Şehrimizi geleceğe hazırlamak adına büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm alanlarını inceleyerek bilgiler aldı - Son Dakika

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