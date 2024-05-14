Adıyaman Ziraat Odaları Ankara'da Bürokrasi ile Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Ziraat Odaları Ankara'da Bürokrasi ile Görüşmelerde Bulundu

Adıyaman Ziraat Odaları Ankara\'da Bürokrasi ile Görüşmelerde Bulundu

Adıyaman il ve ilçe ziraat odaları başkanları, Adıyaman'ın tarımsal sorunlarını görüşmek üzere Ankara'da bürokrasi ile görüşmelerde bulundu. Görüşmeler oldukça verimli geçti ve sorunların çözümü için çaba sarf edildi.

14.05.2024 15:57
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Hasat sezonunun yaklaştığı bugünlerde Adıyaman il ve ilçe ziraat odaları başkanları başta TMO alımları olmak üzere birçok sorunu görüşmek üzere Ankara'da bürokrasi ile görüşmelerde bulunuldu.

Adıyaman Ziraat Odası İl Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras ve Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan, Ankara'da bürokrasi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerin ve ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Yaşar Özkan, Adıyaman'ın rapor halinde hazırladıkları tarımsal sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ahmet Aydın'a, Adıyaman milletvekillerine ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a sunduklarını dile getirdi.

Kentin tarım sorunlarının çözümü noktasında oldukça çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Özkan, "Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'a, henüz açıklanmayan hububat fiyatlarıyla ilgili endişelerimizi bildirdik. Girdilerdeki artışlarla birlikte maliyetin oldukça yüksek olduğunu fiyatların ortalama 13 - 14 TL bandında olması gerektiğini bununla birlikte prim desteğinin en az 2 TL olması gerektiğini aksi takdirde üreticinin zarar edeceğini söyledik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret ederek başta sulama projeleri ve sarmalık kıyılmış tütün olmak üzere ilimizin diğer tarımsal sorunlarını görüştük. Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın kendilerine olan ziyaretimizi memnuniyetle karşılayarak kendisine ilettiğimiz sorunların çözümü için her zaman olduğu gibi çaba ve gayret göstereceğini ifade etti.

Sorunların çözümü ve çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesi noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Aynı zamanda tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü tebrik eder bereketli bir hasat sezonu dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Ziraat Odaları Ankara'da Bürokrasi ile Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

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