Adıyamanlı genç hatipler Samsat'ta yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyamanlı genç hatipler Samsat'ta yarıştı

Adıyamanlı genç hatipler Samsat\'ta yarıştı
11.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'na 10 İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı. Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, ödüller program sonunda verildi.

Adıyamanlı genç hatipler, Samsat ilçesinde düzenlenen hutbe okuma yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin birlikte organize ettiği "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nda Adıyaman genelinden 10 İmam Hatip Lisesi öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Samsat Merkez Cami'de düzenlenen tören Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın açılış konuşması ile başladı.

Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz ise bu tür yarışmaların imam hatip adayları için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bir konuşma yaptı. Programa Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin maharetlerini sergilemesinden sonra Adıyaman'dan görevlendirilen beş kişilik jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Buna göre Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Program sonunda Samsat Belediye Başkanlığınca alınan ödüller öğrencilere verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Kültür, Samsat, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyamanlı genç hatipler Samsat'ta yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:39:11. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyamanlı genç hatipler Samsat'ta yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.