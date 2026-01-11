Adıyamanlı genç hatipler Samsat\'ta yarıştı

Adıyamanlı genç hatipler, Samsat ilçesinde düzenlenen hutbe okuma yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin birlikte organize ettiği "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nda Adıyaman genelinden 10 İmam Hatip Lisesi öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Samsat Merkez Cami'de düzenlenen tören Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın açılış konuşması ile başladı.

Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz ise bu tür yarışmaların imam hatip adayları için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bir konuşma yaptı. Programa Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin maharetlerini sergilemesinden sonra Adıyaman'dan görevlendirilen beş kişilik jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Buna göre Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Program sonunda Samsat Belediye Başkanlığınca alınan ödüller öğrencilere verildi. - ADIYAMAN