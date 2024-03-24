Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Adıyaman'da defnedildi - Son Dakika
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Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Adıyaman'da defnedildi

Suriye\'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Adıyaman\'da defnedildi

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, memleketi Adıyaman'da ebediyete uğurlandı. Şehidin cenazesi Adıyaman Havaalanı'na getirilerek buradan Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine götürüldü. Cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. Törene birçok yetkili, askeri erkanlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

24.03.2024 14:06  Güncelleme: 14:12
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Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, memleketi Adıyaman'da ebediyete uğurlandı.

Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur us bölgesinde, mevzide gözetleme görevindeyken meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Hava yoluyla Adıyaman Havaalanına getirilen şehidin cenazesi buradan alınarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Bekar olan ve Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehitlikte sonsuzluğa uğurladı.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekillerinden Abdurrahman Tutdere, Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, askeri erkanlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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