Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Elazığ ilinde düzenlenen Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonası'na katılan Adıyamanlı sporcular, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları tebrik ederek, bu başarının bölge adına büyük önem taşıdığını belirtti.

02.05.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Elazığ ilinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcular 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Beş ayrı ilde Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları tebrik etti.

Bu başarının bölge adına büyük önem taşıdığını söyleyen Müdür Keleş, "Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "5 Ayrı ilde gerçekleştirilen bölge şampiyonasına katılan Adıyamanlı sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Özellikle 4 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederim. Tüfek atışlarında Yıldız B bayanlar kategorisinde İkbal Tekdal altın madalyanın sahibi olurken, Rümeysa Kahraman gümüş madalya elde etti. Yıldız B erkekler kategorisinde Yasin Eralp Deneri altın madalyanın sahibi olurken, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Muhammed Tekdal Gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde Halil İbrahim Yılmaz bronz madalya alırken, tabanca atışlarında Yıldız B erkekler kategorisinde Yusuf Tekdal altın madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler kategorisinde Yasin Aksoy altın madalya sahibi oldu. Bu önemli başarı ilimiz adına büyük önem taşımaktadır. Ben sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Gençlik, Türkiye, Elazığ, Gümüş, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:30:01. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyamanlı Sporcular Havalı Silahlar Egemenlik Bölge Şampiyonasında Madalyalar Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement