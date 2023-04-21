Adıyamanlılar bayram sabahı soluğu mezarlıklarda aldı - Son Dakika
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Adıyamanlılar bayram sabahı soluğu mezarlıklarda aldı

21.04.2023 10:22

Depremin dümdüz ettiği Adıyaman'da vatandaşlar Bayram Namazı'nın ardından soluğu mezarlıklarda aldı. Adıyamanlılar, depremde yaşamını yitiren akrabalarının kabirleri başında dualar etti.

6 Şubat'ta ki depremlerde Adıyaman'da 8 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Büyük acıların yaşandığı Adıyaman'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'na buruk girdi. Sabahın erken saatlerinde kılınan Bayram Namazı sonrasında Adıyaman Yeni Mezarlığa giden binlerce vatandaşlar, hayatını kaybeden akrabalarının kabri başında gözyaşı dökerek dua etti.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları mezarlığa gelen vatandaşlara meyve suyu, kek, lokum gibi ikramlarda bulundu.

Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

"ALLAH HEPİMİZE SABIR VERSİN"

Buruk bir bayram yaşadıklarını ve bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren vatandaşlar, "Bir gecede bir çok insanımızı kaybettik. Bir gecede birçok hayalimizi, bir çok umudumuzu kaybettik. Bugün onları ziyarete geldik ama kaybettiğimiz sadece vatandaşlarımız, insanlarımız değil memleketimizi de kaybettik, bugün memleketimizin de ilk bayramı. Bugün Adıyaman'ımızın da ilk bayramı, çocukluğumuzun, hayallerimizin gençliğimizin geçtiği Adıyaman'ın da bayramı, hepimizin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin" diye konuştu.

Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Onur Dursun: Resimlere bakarken gözlerim doldu! Bu acıyı yaşayanları hiç düşünemiyorum bile. Allah bir daha böyle bi acı yaşatmasın Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Bayram Sabahı Adıyaman Mezarlıklarında Yaşandı Bayram Sabahı Adıyaman Mezarlıklarında Yaşandı

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Son Dakika Yerel Adıyamanlılar bayram sabahı soluğu mezarlıklarda aldı - Son Dakika


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