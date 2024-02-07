İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta durmakta zorluk çeken çocukları baygınlık geçirdi. Tabuta sarılan oğlu Okan Karataş, "Anne ben sensiz yapamam, ne olur kalk" diyerek gözyaşı döktü.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Dilfıraz Karataş için bugün Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı, Abdullah Özdemir, eşi Kamer, oğlu Okan, kızı Seda ve sevenleri katıldı. Tören boyunca Vali Davut Gül ayakta durmakta zorluk çeken Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu. Tören sonrası annesinin tabutuna sarılan oğlu ve fenalık geçirerek bayılan kızına sağlık ekipleri müdahale etti. Tabutun başına gelen çocukların feryadı yürekleri dağladı. Tabuta sarılan oğlu, "Anne ben sensiz yapamam, ne olur kalk" diye feryat etti. Dilfıraz Karataş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

"Sözün bittiği yer" diyen Dilfıraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, "Dün teyzesinin mevlidini okutmak için Çağlayan'a gidiyor. Metrobüsten inerken kendini olayın içinde buluyor. Yetkililer ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı. Kendisi ev hanımıydı. Eşi de emekli inşaat işçisiydi. 2 çocuğu var. Çok perişanlar. İnanmıyorlar. Hayvanları, dostluğu, yardımlaşmayı seven biriydi" dedi. - İSTANBUL