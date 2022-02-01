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Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında Kartal'daki mezarı başında anılacak - Son Dakika

Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında Kartal'daki mezarı başında anılacak

01.02.2022 09:47
Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında Kartal'daki mezarı başında anılacak

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan, 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 29.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan, 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 29. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği; zekası ve ürettiği yeni fikirlerle Türk siyasetinin iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci için mezarı başında bir anma töreni düzenliyor.

Merhumun Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek olan anma töreni, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Anma törenine katılım sağlamak isteyenler için saat 09.30'da Kartal Belediyesi önünden araç hareket edecek.

Adnan Kahveci

1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar Mahallesi'nde doğdu. İlkokul yıllarında Milliyet Gazetesi'nin açtığı yarışmada birinci oldu. Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde devam etti. 1966'da dönem birincisi olarak mezun oldu. Üniversite sınavında birinci oldu ve İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Eğitimine ABD'nin Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nde devam etti ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Missouri Üniversitesi'nde doktora yaptı. Bu üniversitede bir süre akademik çalışmalarına devam ettikten sonra Türkiye'ye döndü. 1987 yılında İstanbul'dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1993 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. - İSTANBUL

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Adnan Kahveci, İstanbul, Maliye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında Kartal'daki mezarı başında anılacak - Son Dakika


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