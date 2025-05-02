Adnan Oktar'a bir davadan beraat! İfadesi yine bomba - Son Dakika
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Adnan Oktar'a bir davadan beraat! İfadesi yine bomba

Adnan Oktar\'a bir davadan beraat! İfadesi yine bomba

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada tüm sanıklar için beraat kararı verildi. Oktar savunmasında "Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir" ifadelerini kullandı.

02.05.2025 13:43
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Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada Oktar, "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti. Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edilmişti.

"EKREM BEY'E YAPILANLAR İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OYUNU"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak. Ekrem Bey'e yapılanlar, İngiliz derin devletin oyunu. Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir.

"BENİ GÖREVLENDİRİRSENİZ İSRAİL İLE FİLİSTİN'İN ARASINI BULURUM"

Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" ifadelerini kullandı.

13 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı. Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adnan Oktar'a bir davadan beraat! İfadesi yine bomba - Son Dakika

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