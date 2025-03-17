Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Anıldı

Çanakkale Zaferi\'nin 110. Yılı Anıldı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Ünverdi, aziz vatanı korumak için canlarını feda eden şehitleri anarak, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını belirtti.

17.03.2025 13:58
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, " Çanakkale Zaferi, şanlı ecdadımızın istiklal ve istikbali için kanıyla yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır" ifadelerini kullandı.

Aziz Türk Milletinin Çanakkale'de yokluk içerisinde inanç, yüksek ruh ve büyük fedakarlıklarla mücadele verdiğini belirten Adnan Ünverdi, "Vatanımızı parçalamak üzere bir araya gelerek dönemin en donanımlı silahlarıyla saldıran düşman ordusuna karşı, yurdun dört bir yanından gelen vatan evlatları Çanakkale'de büyük bir inanç ve cesaretle savaşmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum' komutuyla Kahraman Mehmetçiğimiz canı pahasına şehadete koşarak Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Tarihin en büyük siper savaşlarının yapıldığı, kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale'nin her karış toprağında bugün şehitlerimizin kanı vardır. Mermilerin birbiriyle çarpıştığı Çanakkale Muharebelerinde 250 bin vatan evladı, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızın dizelerinde belirttiği gibi 'Vurulup tertemiz alnından' toprağa düşmüş, şehit olmuştur. Bizler bugün bağımsız ve özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu atalarımızın bu eşsiz kahramanlıklarına borçluyuz. Bu bilinç ve anlayışla atalarımızın bize emaneti olan aziz vatanımıza ve manevi miraslarına ilelebet sahip çıkacağız. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gerilimler, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlar karşısında, geçmişte olduğu gibi en büyük gücümüz olan birlik ve kardeşliğimizi pekiştirerek aydınlık yarınlarımız için her alanda daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 110'uncu yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez kılarak cennet vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Anıldı - Son Dakika

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