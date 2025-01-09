Adnan Ünverdi'den Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adnan Ünverdi'den Gazeteciler Günü Kutlaması

Adnan Ünverdi\'den Gazeteciler Günü Kutlaması

GSO Başkanı Ünverdi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak basının önemine vurgu yaptı.

09.01.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, her şartta kamuoyunun bilgilendirilmesi için özveriyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Günümüzde internet ve sosyal medya ile birlikte bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiğine dikkati çeken Ünverdi, "Teknolojinin ve buna bağlı olarak dijitalleşmenin yaşamın tüm alanlarını kuşattığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Her telefon bugün bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Ancak bu noktada bilgi kirliliği, maksatlı, kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımı bugün en büyük sorunların başında gelmektedir. Basın etik ilkeleri çerçevesinde, objektif, güven veren ve bu işi kendisine meslek edinmiş yayın kuruluşlarımızın yaptığı her haber çok değerlidir. Çünkü basın mensubu kendi çıktığı haberin altına imza atmakta ve bunun sorumluluğunu taşımaktadır. Bu doğrultuda, günümüz şartlarında mesai kavramı olmaksızın mücadelesini sürdüren, en zoru olan fikrinin emeğiyle çalışan, duruşuyla örnek olan, ekonomimizin gelişmesi adına yürütmüş olduğumuz proje ve çalışmaların duyurulmasını sağlayan, şehrimizin ve ülkemizin gelişip büyümesine katkıda bulunan ve bu anlamda doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanda akıl ve alın teriyle hem sahada hem masada yazıları ve haberleriyle her alanda bugünümüze ve yarınlarımıza ışık tutan tüm basın mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, yerel ve ulusal basınımızın çok değerli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, gaziantep, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adnan Ünverdi'den Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adnan Ünverdi'den Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.