ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

21.04.2022 14:27
ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 'Geleneksel ADÜ Aile İftar Yemeği' programında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi ile bir araya gelirken, "Ramazan insanı vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 'Geleneksel ADÜ Aile İftar Yemeği' programında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi ile bir araya gelirken, "Ramazan insanı vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır" dedi.

ADÜ Merkez kampüs içerisindeki Tralleis Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeğine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

Adnan Menderes Camii İmam Hatibi Muhammed Aydın'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Öğr. Gör. Aytekin Kandemir ve Uğur Şumnulu'nun ney dinletisi gerçekleşti.

"Ramazan-ı şerifteki oruç hakiki, samimi bir şükran anahtarıdır"

Ramazan ayının kalplerimizi arındırdığımız, oruçla sabrı öğrendiğimiz, 11 ayın sultanı kutlu bir ay olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ramazan insani vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır. İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin ülkemiz, devletimiz ve milletimizle beraber tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifteki oruç hakiki, samimi bir şükran anahtarıdır. İnancımızın, kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu rahmet ayı insanı erdemlerimizi güçlendirme için hepimize çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerife nasıl kavuşturduysa inşallah bayrama da öyle kavuştursun diye dua ediyorum. Ramazan-ı Şerifin hayrı üstümüzde olsun" dedi.

Programın sonunda Rektör Aldemir, iftara katılan personel ve aileleriyle vedalaşarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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Münir Karaloğlu, Adnan Menderes, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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