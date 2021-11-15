ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı çevrimiçi farkındalık seminerlerinin ilki olan 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları' düzenlendi.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayfer Ergezen'nin moderatörlüğünü yaptığı seminere; Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve akademik personel katıldı. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü aynı zamanda Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Uzmanı Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu' nun katıldığı seminerde aile içi iletişim ve anne baba tutumlarının nasıl olmalı gerektiği, ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki ve çocukların gelişim sürecinde etkisi konuları üzerinde duruldu.

Program, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - AYDIN