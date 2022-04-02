ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi

02.04.2022 10:54
ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Ramazan Söyleşisi, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Ramazan Söyleşisi, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Genç Ol Topluluğu tarafından düzenlenen, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Gençlik Koordinatörü ve Adnan Menderes Camii İmamı Muhammed Aydın'ın konuşmacı olarak bulunduğu söyleşiye öğrenciler katıldı. Söyleşide öğrencilere sabır, şükür, Kur'an-ı Kerim ve nefis terbiyesi konularında bilgi verildi. - AYDIN

ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi
ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi

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Adnan Menderes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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