ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Ramazan Söyleşisi, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Genç Ol Topluluğu tarafından düzenlenen, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Gençlik Koordinatörü ve Adnan Menderes Camii İmamı Muhammed Aydın'ın konuşmacı olarak bulunduğu söyleşiye öğrenciler katıldı. Söyleşide öğrencilere sabır, şükür, Kur'an-ı Kerim ve nefis terbiyesi konularında bilgi verildi. - AYDIN