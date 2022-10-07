ADÜ Devlet Konservatuvarı, yeni akademik yıla ödüllerle başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı 2022-2023 Akademik yılında Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinin yaşattığı büyük gururla başladı.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek'te online olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda Piyano Dalı'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Müzik ve Sahne Sanatları Lise 2. Sınıf öğrencisi Nil Güngör ise İngiltere'de online olarak gerçekleştirilen Uluslararası Medici Müzik Yarışması'nda Piyano Dalı'nda mansiyon ödülü alırken; 3. Sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür de ABD'de 2022 yılında düzenlenen Golden Classical Music Awards International Yarışmasında Viyolonsel (Çello) enstrümanında kendi yaş kategorisinde birincilik ödülüne layık görülürken, yarışma ödülü olarak dünyanın en prestijli konser salonlarından birisi olarak kabul edilen, New York Carnegie Hall'a ödül töreni ve konser vermek üzere davet edildi.

ADÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, başarıda pay sahibi olan başta öğrenciler olmak üzere ailelerini ve öğretim elemanlarını tebrik ederek, "Öğrencimiz Elif, Nil ve Dilay'ı, ailelerini, Elif ve Nil'in öğretmeni Öğr. Gör. Elif Yazgan'ı, Dilay'ın öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ü ve emek veren tüm Devlet Konservatuvarımız öğretim elemanlarını kutluyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in destekleriyle ses getirmekte ve köklü Konservatuvarlar arasındaki yerini hızla almaktadır" dedi. - AYDIN