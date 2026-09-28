ADÜ Hastanesi'nde hijyen timi 7/24 çalışıyor, hastane ayda 110 bin kişiye hizmet veriyor - Son Dakika
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ADÜ Hastanesi'nde hijyen timi 7/24 çalışıyor, hastane ayda 110 bin kişiye hizmet veriyor

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ADÜ Hastanesi\'nde hijyen timi 7/24 çalışıyor, hastane ayda 110 bin kişiye hizmet veriyor
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ADÜ Hastanesi'nde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için Hijyen ve Temizlik Timi oluşturuldu. Ekip, poliklinik ve yataklı servislerde 7 gün 24 saat temizlik ve sterilizasyon yaparken, hastane ayda ortalama 110 bin kişiye hizmet veriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürdürülürken, hastanenin hijyen standartlarının daha da yükseltilmesi amacıyla 'Hijyen ve Temizlik Timi' oluşturuldu.

Hastane yönetimi tarafından oluşturulan özel ekip, poliklinik ve yataklı servisler başta olmak üzere hastanenin farklı bölümlerinde düzenli aralıklarla detaylı temizlik ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekip, birimlerdeki hijyen şartlarını kontrol ederek ihtiyaç duyulan noktalarda temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da güvenli bir ortamda hizmet almasını hedefleyen çalışmalar, hastanenin genel temizlik uygulamalarının yanı sıra 7 gün 24 saat devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde her ay ortalama 110 bin kişiye sağlık hizmeti sunulurken, hastane yönetimi kaliteli sağlık hizmetinin önemli unsurlarından birinin de hijyen olduğunu vurguluyor. Hastanenin farklı noktalarında görev yapan temizlik personelleri ile yeni oluşturulan Hijyen ve Temizlik Timi, sağlık hizmetlerinin güvenli ve konforlu bir ortamda sunulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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