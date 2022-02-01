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ADÜ öğrencileri kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kuruyor - Son Dakika

ADÜ öğrencileri kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kuruyor

01.02.2022 09:21
ADÜ öğrencileri kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kuruyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, kütüphanesi olmayan veya yeterli düzeyde kitapları olmayan ilkokul ve ortaokullara yönelik başlattığı kitap toplama kampanyası kapsamında, Nazilli'ye bağlı kırsal...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, kütüphanesi olmayan veya yeterli düzeyde kitapları olmayan ilkokul ve ortaokullara yönelik başlattığı kitap toplama kampanyası kapsamında, Nazilli'ye bağlı kırsal Aşağıyakacık Mahallesi'nde bulunan Aşağıyakacık ilk ve ortaokulu için topladığı kitapları teslim etti.

Örnek hareketiyle Nazilli halkının takdirini kazanan öğrenciler, kitaplar ile buluşan çocukların heyecanlarına ortak olarak eksiklikleri bulunan kütüphaneye herkesin destek verebileceğini belirterek, vatandaşlardan kitap bağışı yapmalarını istedi. Öğrenciler, "Bizleri en iyi şekilde karşılayan Serpil öğretmen ve tüm okul idaresine teşekkürlerimizi sunuyoruz; Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir" ifadelerini kullandı.

'Paylaşacak bir kitabın var mı?' sloganıyla başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların 0555 167 27 63 ve 0555 051 09 33 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini ve kampanyayla ilgili detaylı bilgilerin bu numaralardan alınabileceğini belirtti. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Kitap, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ öğrencileri kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kuruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ öğrencileri kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kuruyor - Son Dakika
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