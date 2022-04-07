ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi

07.04.2022 10:12
ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ kampüsü içerisinde yer alan Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ kampüsü içerisinde yer alan Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti.

Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi yeni yerinde ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençlerin sosyal ve kültürel anlamda güçlü olmasını istediğini bu anlamda da yapılacak çalışmaların destekçisi olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ziyarette, gençlerle sohbet ederek onlarla vakit geçirdi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi

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Adnan Menderes Üniversitesi, gençlik, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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