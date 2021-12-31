ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı'nda gerçekleşen Covid-19 İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın'da yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirilirken bir dizi tavsiye kararı alındı. - AYDIN