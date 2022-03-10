ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı - Son Dakika
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ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı

10.03.2022 10:20
ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ÖSYM il koordinatörleri ile yapılan çevrim içi toplantıya katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ÖSYM il koordinatörleri ile yapılan çevrim içi toplantıya katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2021 yılı ÖSYM sınavlarının genel değerlendirilmesi yapılarak 2022 yılında yapılacak olan sınavlar için alınacak tedbirler ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantı, koordinatörlerden alınan geri bildirimler ve öneriler ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı

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Adnan Menderes Üniversitesi, Halis aygün, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir, ÖSYM Koordinatörler toplantısına katıldı - Son Dakika


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