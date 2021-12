AFAD Aydın İl Müdürü Harman: "Aydın için öngörülen en büyük risk depremdir" - Son Dakika

Aydında gerçekleştirilen 'Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı' toplantısında konuşan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Aydın için öngörülen en büyük risk depremdir" dedi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinasyonunda; afetlerin il bazında olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan ve ildeki tüm kurumların iş birliği ile oluşturulan sürdürülebilir bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman Aydın'ın her an deprem riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "İlimiz için ön görülen en büyük risk depremdir. Geçmiş kayıtlara bakıldığında büyük hasar veren, can ve mal kayıplarına yol açan depremlerin yaşandığı görülmektedir. İl Risk Azaltma Planı afetler olduktan sonra değil, olmadan ne yapabiliriz? riskleri nasıl azaltabiliriz? noktasında bize rehber olacaktır. Bu planın herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından değil tüm ilimizdeki vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sorumlu kurumlar, eylemi destekleyen kurumlarla birlikte hedeflenen eylemleri belirlenen sürede yerine getirerek riskleri azaltıp can ve mal kayıplarını önleyebilirler. Amacımız dirençli, dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Kaynak ve kapasitemizi öncelikle zarar azaltma için kullanmamız çok önemlidir" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da hazırlanan plan doğrultusunda Aydın'ın maruz kaldığı afetler de göz önüne alınarak deprem, taşkın, yangın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle birlikte kütle hareketi afetlerinin Aydın için öncelikli olan afet tehlikeleri olduğunun belirtildiğini ifade ederek, "Plan kapsamında öncelikli olarak ilimizin afet riskleri belirlenmiştir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluş, yerel yönetimler, üniversitemiz ve ilgili meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları ve geçmişte ilimizin maruz kaldığı afetler de göz önüne alınarak deprem, taşkın, yangın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle birlikte kütle hareketi afetlerinin ilimiz için öncelikli olan afet tehlikeleri olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan planda belirlenen bu 5 afet türü için ilimizdeki olası afet tehlikesine ait risklerin önlenmesi adına 16 hedef ve 197 eylem belirlenmiştir. Planda; deprem afetinin 56, taşkın afetinin 49, yangın afetinin 30, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin 38, kütle hareketi afetlerinin 19, tüm afetler içinde ortak olan 5 adet eylem bulunmaktadır" diye konuştu.

Plan yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçerliliğini koruyacağını kaydeden Vali Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Risk azaltma eylemlerinin gerçekleştirilme dönemi 2022-2027 yılları olarak belirlenmiştir. Bu dönem içerisinde sorumlu ve destekçi kurum-kuruluşlarca yapılan faaliyetlere ilişkin veri girişleri sorumlu kurumlarca 6 aylık ve 12 aylık periyotlarla Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca oluşturulmuş web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olup bu şekilde eylemlerin izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Yaşamın her alanındaki tehlike kaynaklarını belirlemek, olası riskleri azaltmak, afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmek, ilimizi ve toplumumuzu afetlere hazır ve dirençli hale getirmek amacıyla ilimizdeki afet risklerini tanımlamaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirleyen ve bir yol haritası olarak hazırlanan Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı gelecekte yaşanması muhtemel afetlerin önlenmesinde, can ve mal kayıplarının azaltılmasında, olası ekonomik kayıpların önüne geçilmesinde ve toplumun afetlere karşı duyarlılığın arttırılmasına önemli bir katkı sunacaktır."

Konuşmaların ardından AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, program sonunda katılımcılara Afet ve Acil Durum Çantası hediye edildi.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, Aydın İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. - AYDIN