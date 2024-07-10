AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum\'da sel felaketinin ardından zarar gören mahalleleri inceledi

Yerel

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası yaşanan selde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve kurum amirleri ile birlikte Tekman ve Karayazı ilçelerinde selden etkilenen mahallelerde temaslarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi

AFAD Başkanı Memiş, Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Yakup Eren'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. - ERZURUM