AFAD\'da Yeni Atama: Hasan Say Müdür Yardımcısı Oldu

Uzun yıllardır İl AFAD Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Say, il müdür yardımcısı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde geniş kapsamlı bir atama rotasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin onayıyla 17 ilin AFAD İl Müdürü değişirken, 8 ilin İl müdür yardımcılığı kadrolarına da yeni atamalar yapıldı. Atamalar kapsamında Kayseri'de uzun yılladır büyük bir özveriyle görev yapan ve son olarak Birlik Müdürü olarak görevini sürdüren Hasan Say da il müdür yardımcısı olarak atandı.