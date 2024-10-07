Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü'nün 'Aklımızdasın' projesi için ulusötesi paydaşlar toplantısı düzenlendi.
Projenin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı programında çalışma ziyaretleri ve sertifika toplantısı yapıldı. Yürütülen proje sayesinde alzheimer kayıp vakalarına özgü arama kurtarma becerileri içeren eğitim çıktıları geliştiriliyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › AFAD'dan Alzheimer İçin Proje Toplantısı - Son Dakika
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