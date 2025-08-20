AFAD\'dan Yangın Farkındalık Eğitimi

AFAD ekipleri, afet ve yangın farkındalık eğitimi vererek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikada eğitim gerçekleştirildi. Fabrika çalışanlarına afet ve yangın farkındalığı kazandırıldı. Eğitim kapsamında yapılan yangın söndürme tatbikatıyla muhtemel acil durumlara karşı bilinçlendirildi. AFAD'ın afet bilinci kültürünü güçlendirmeyi ve topluma yaymayı hedeflediği vurgulandı. - ESKİŞEHİR