AFAD\'dan Yeşilay’a Afet Farkındalık Eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Yeşilay Bayburt Şubesi personeline afet farkındalık, yangın farkındalık eğitimleri verildi. Eğitimin sonunda deprem anı, tahliye ve toplanma alanı uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, afet durumlarında alınması gereken önlemler, doğru hareket tarzları ve yangın anında müdahale teknikleri ele alındı. Eğitimlerin uygulamalı bölümünde ise deprem anı, tahliye ve toplanma alanı uygulama tatbikatı yapıldı. Yeşilay personeli, senaryo gereği yapılan deprem tatbikatında binayı tahliye ederek, toplanma alanına ulaştı. Toplanma alanındaki personele, afet anında yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar ile toplanma alanlarının önemi anlatıldı.

Öte yandan, Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından da daha önce AFAD personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiş, eğitimde, bağımlılığın türleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri ile korunma yolları anlatılmıştı. - BAYBURT