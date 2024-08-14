AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Kars\'ta

Yerel

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Kars'a geldi.

Hükümet Konağı önüne park eden AFAD Deprem Simülasyon tırında, vatandaşlara Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor.

Deprem Simülasyon Tırı'nı ziyaret eden Vali Ziya Polat, yetkilerden bilgi aldı. Tır da 7 şiddetinde deprem sarsıntısında alınması gereken tedbirleri katılımcılarla birlikte uyguladı. Sarsında anında masa altına sığınan Vali Polat, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve vatandaşlara verilen eğitimler, alınan tedbirlerle depremlere hazırlıklı olduklarını belirtti.

Vali Ziya Polat, "17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde tabi deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileye asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biliyorsunuz biz deprem bölgesindeyiz. Deprem ülkesinde yaşayan bir milletiz. Ancak hep söylüyoruz ya fay hatlarının büyüklüğünden çok yapılan binaların sağlamlığı önemli, binaları sağlam yağmadığımız sürece depremlerde can kaybımız oluyor" dedi.

Polat, "Devletimiz 1999 depreminden sonra çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Depremle, afetlerle mücadelede yönetmelik değişiklikleri, kanun değişiklikleri yapıldı. Eğitimlerle her şeye daha da hazır hale geldik. Bunu da 6 Şubat depreminde sahada birebir gördüm. Allah öncelikle devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim bu ülkeyi, bu milleti afetlerden korusun. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde de depren farkındalığını artırmak için Bakanlımız, AFAD Başkanlığımız AFAD Deprem Simülasyon aracını ilimize gönderdi. Burada vatandaşlarımızın deprem anını birebir hissetmelerini görmelerini istedik" diye konuştu. - KARS