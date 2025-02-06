AFAD Farkındalık Stantları Ziyaret Edildi - Son Dakika
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AFAD Farkındalık Stantları Ziyaret Edildi

AFAD Farkındalık Stantları Ziyaret Edildi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, afetlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD personeli ve gönüllüleri tarafından kurulan stantları ziyaret etti. Stantlarda afet bilgilendirmeleri yapılırken, arama-kurtarma ekiplerinin araçları ve ekipmanları tanıtıldı.

06.02.2025 12:05  Güncelleme: 12:11
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, afetlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri tarafından kurulan stantları ziyaret etti. Stantlarda, afetlere ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılarak, halkın muhtemel felaketlere karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Ziyaret sırasında Vali Akkoyun'a, AFAD tarafından kurulan arama-kurtarma ekiplerinin araç ve ekipmanları da tanıtıldı. Ekiplerin afet anında hızlı ve etkili bir şekilde nasıl müdahale ettiğine dair detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, deprem sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de katılımcılara sunuldu. Sergi, afetlerin yıkıcı etkilerini gözler önüne sererken, toplumsal dayanışma ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada, "Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde görev yaptım. O gün ve 2 ay boyunca yaşananları kelimelerle anlatmak çok zor. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Deprem ve devamında yaşananlar bize gösterdi ki biz çok büyük bir milletiz. Devletimiz çok büyük. Milletimiz gerçekten çok ferasetli. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız çok büyük ve dünyaya örnek teşkil edecek işler yapıldı orda. Devlet ve millet el ele omuz omuza neler başarabileceğini en bariz göstergesidir 6 Şubat depremi" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD Farkındalık Stantları Ziyaret Edildi - Son Dakika

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