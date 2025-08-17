AFAD Gönüllüleri Buluşması Van'da gerçekleşti - Son Dakika
AFAD Gönüllüleri Buluşması Van'da gerçekleşti

17.08.2025 14:35
Van'da düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri tanıştı, çeşitli yarışmalara katıldı ve dayanışma sağladı.

Van'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması' etkinliği düzenlendi.

AFAD Van İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, tanışma ve kahvaltı etkinliği ile başladı. Kuleye tırmanma yarışması, voleybol ve bilgi yarışmaları ile devam eden etkinlik gün boyu devam etti.

Etkinlikte konuşan AFAD İl Müdür Vekili Cemal Kurban, Van'da 9 bine yakın AFAD gönüllüsünün yanında bin 87 tane de Destek AFAD Gönüllüsünün olduğunu belirterek, "Bozkurt sel felaketi başta olmak üzere ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremi ve yine 2011 yılında ilimizde meydana gelen Van depreminde Destek AFAD Gönüllülerimizden özellikle iyileşme sürecinde çok büyük destekler aldık. Arkadaşlarımızın kurumumuza katmış olduğu destekleri önemsiyoruz" dedi.

Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması çerçevesinde birçok etkinliğin düzenlendiğini aktaran Kurban, "Bugün gönüllülerimizin kaynaşması amacıyla etkinliklerimiz olacak. Kule tırmanışı, voleybol, bilgi yarışması, halat çekme gibi etkinliklerimiz olacak. Günün sonunda ise 17 Ağustos depreminin yıldönümü nedeniyle bir anma programımız olacak. Gönüllülerimizle tam bir aile ortamı oluşturmuş durumdayız. Gerek çalışma ortamında gerekse kurumsal ortamda hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla çalışmaktayız. Bu manada verdikleri desteklerden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu belirten Bülent Karatekin isimli vatandaş ise Türkiye'nin gerek deprem gerek çığ gerekse sel açısından bir afet ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda tüm vatandaşların duyarlı olması gerekiyor. Bizlerde uzaktan eğitimlerimizi tamamlayarak, AFAD'ın yerleşkesinde destek eğitimleri de aldık. Eğitimlerimiz alarak gerek doğada arama gerek çığ gerek sel gerekse deprem bölgelerinde insanlara yardım etmek için buradayız. Allah ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun. Bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir. Bizlerde elimizden gelen her türlü fedakarlığı göstererek her yüreğe, her kişiye dokunmak için buradayız" dedi.

Yardım beklemek yerine yardım elini uzatmak için AFAD'a gönüllü olduğunu belirten Özlem Elife Taşkın da "Ben yardım elini beklemek yerine yardım elini uzatan olmak istedim. Zaten AFAD gönüllü projesinin amacı da o. Yardıma muhtaç olan insanın elini sen tut. İnşallah Türkiye'de daha çok gönüllü oluşur. 6 Şubat depreminde Hatay'da görev aldım. Can kurtarmadım ama can kurtaranların yanında yer aldım. Çorba dağıtan oldum, eğitim veren oldum. Ben öğretmen olmayı hiçbir şeye değişmediğim gibi, anne olmayı değişmediğim gibi AFAD gönüllüsü olmayı da hiç bir şeye değişmem" ifadelerine yer verdi.

Büyüdüğünde AFAD Gönüllüsü olmak istediğini vurgulayan 8 yaşındaki Hatice Kübra Karatekin de, " Ben insanlara yardım etmek ve insanların hayatını kurtarmak için büyüdüğümde AFAD gönüllüsü olmak istiyorum. BU duygularla Marmara Depremi başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

