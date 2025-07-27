AFAD Gönüllüleri Kayseri\'de Birlikte Buluştu

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri bir araya gelirken, İl Müdürü Rifat Genç; "Afet ve acil durumlarda birlikteliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte AFAD personelleri ve gönüllüleri birlik ve beraberliği güçlendirmek için bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar çeşitli oyunlar oynayarak yarışmalar düzenledi. Gönüllülerle birlikte birlik ve beraberliği güçlendirmek istediklerini kaydeden AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç; "AFAD Başkanlığımızın 81 ilimizde 'Destek AFAD Gönüllüsü Buluşma Etkinliği'nin bir ayağını da Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Kayseri'de 24 bin gönüllümüz var, bunlardan 900'ü destek AFAD gönüllüsü. Bugün de onlarla buluşarak olabilecek afet ve acil durumlarda birlikteliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak istiyoruz, aralarındaki bağı daha kuvveti hale getirmek istiyoruz. Alanımızda çeşitli etkinliklerimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İnşallah afetler olmaz ama bizler hazır olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Afetler olmasın diyoruz ama, olsa da buradaki gönlü güzel insanların da her zaman hazır olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliği faydalı bulduğunu aktaran AFAD Gönüllüsü Zehra Kaplan ise; "2023 yılında AFAD gönüllüsü oldum. AFAD gönüllülerini birlik olmak, diri tutmak adına gerçekten güzel bir faaliyet sergileniyor. Aynı zamanda afet sırasında hazır bir şekilde bu tanışıklığı da sürdürmüş oluyoruz" dedi. - KAYSERİ