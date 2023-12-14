Afyonkarahisar Açık Kadın Cezaevi\'nde Eğlence Programı

Afyonkarahisar Açık Kadın Cezaevi'nde kalan kadın mahkum ve çocukları için eğlence programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla Açık Kadın Cezaevi'nde bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, yurt öğrencilerinden gönüllü gençler de katıldı. Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, mahkum vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla ortak bir çalışma yürütüyor. Bu protokol çerçevesinde Açık Kadın Cezaevi'nde müzik dinletisi düzenlendi. Müzik eşliğinde yapılan etkinlikler, hem kadın mahkumlar hem de çocuklar için mutlu bir ortam oluşturdu. Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde dans etti, şarkı söyledi ve eğlendi. Etkinlikte ayrıca palyaço gösterisi de yapıldı. Palyaçolar, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynadı, onları güldürdü.

Etkinliği değerlendiren Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Cezaevindeki mahkum kadınlar ve çocuklar için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Onların moral ve motivasyonunu artırmak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR