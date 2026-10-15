Afyonkarahisar Bolvadin'de kadın çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de kadın çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de kadın çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi
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Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Dişli Kasabası ve Kurucaova köyünde kadın çiftçilere destekleme, TARSİM ve süt sağım hijyeni konularında bilgi verdi. Toplantılarda kadın çiftçilerin soruları yanıtlandı; eğitimlerin il genelinde devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Dişli Kasabası ve Kurucaova köyünde gerçekleştirilen toplantılarda kadın çiftçilere tarımsal destekleme ve hibe programları, TARSİM uygulamaları, gıda güvenilirliği, süt sağım hijyeni ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi verildi. Toplantılarda kadın çiftçilerin soruları yanıtlanırken, tarımsal üretimde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, destekleme uygulamaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın çiftçilerin tarımsal üretime daha etkin katılım sağlaması ve kırsal kalkınmaya katkılarının artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
KurucaovaBolvadinEğitimTarımAfyonKadınYerelSon Dakika

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