Afyonkarahisar'da "15 Temmuz" anma etkinlikleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "15 Temmuz" anma etkinlikleri

15.07.2022 23:49
Afyonkarahisar'da "15 Temmuz" anma etkinlikleri

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Zafer Meydanından gerçekleştirilen programa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının akabinde protokol konuşmalarına geçildi.

Vali Yiğitbaşı konuşmasında, darbe girişiminin yaşandığı gece tüm milletin farklılıkları bir kenara bırakarak tem yumruk, tek vücut haline geldiğini söyledi. Yiğitbaşı konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz her türlü farklılığı bir kenara bıraktı ve milli irade için özgürlüğü için kendi seçimlerinin arkasında durmak için bir araya geldi. O gün sokaklarda tek yumruk, tek vücut oldu. Büyük Taarruzun 100. Yılını kutladığımız bu topraklarda aslında nasıl bir mayaya nasıl bir köke sahip olduğumuzu da gösteriyor. Bu aziz millet bu asil millet her zaman ölüme koşarak gitmiş kendi vatanı bayrağı ve özgürlüğü için. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bulunan misafir ettiğimiz gazilerimize ve diğer bütün gazilerimize de şükranlarımızı saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz ruhunu bu asil milletin Kurtuluş Savaşı'ndan Büyük Taarruzdan ve daha öncesinden bu vatan için millet için fedakarca yaptığı her türlü mücadeleyi unutturmamak yeni neslimize geleceğimize anlatmak için elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyorum."

Konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerle sabah ezanına kadar sürdü. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da '15 Temmuz' anma etkinlikleri - Son Dakika

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