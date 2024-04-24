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Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu

Protokol üyeleri topaç çevirmedeki hünerlerini sergiledi

AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen törenler ile coşku içerisinde kutlanırken, törenlerde geleneksel oyunlardan olan topaç çevirme oyununda ise protokol üyeleri hünerlerini sergiledi.

Kentte törenler sabah erken saatlerde Atatürk büstünü çelenk sunumları ile başladı. Ardından kutlamaların adresi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu oldu. Törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenlerde minikler tarafından hazırlanan bir birinden güzel folklor, dans ve akrobasi gösterileri sergilendi.

Törende günün anlam ve önemine dair konuşan Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, 23 Nisan'ın Türk milletinin tarihindeki önemine dikkat çekti. Sünnetçi, "Okullarımızda her yıl 23 Nisan'ı coşku içerisinde kutluyoruz. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu sevinçlerine ortak olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Kutlamalar geleneksel oyunların oynanması ile sona erdi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 23 Nisan dolayısıyla ilk ve ortaokullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar geleneksel çocuk oyunlarının oynaması ile sona ererken, Vali Yiğitbaşı ve Başkan Köksal'da çocuklara oyunlarda eşlik etti. Protokol üyeleri özellikle topaç çevirme oyununda hünerlerini sergilerken, kutlamalar coşku içerisinde sona erdi.