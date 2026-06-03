Afyonkarahisar'ın depremselliğiyle ilgili kritik adım - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın depremselliğiyle ilgili kritik adım

Afyonkarahisar\'ın depremselliğiyle ilgili kritik adım
03.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:16
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Afyonkarahisar Belediyesi, deprem kuşağındaki şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek için Mikrobölgeleme Jeoloji/Jeoteknik Etüt Çalışması başlattı. Zemin yapısı, sıvılaşma potansiyeli ve deprem riskleri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek.

Deprem kuşağında olan Afyonkarahisar'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla belediyesi olarak 'Mikrobölgeleme Jeoloji/Jeoteknik Etüt Çalışması' başlatıldı.

Geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı yapıldı. Meclise Belediye Başkanı Burcu Köksal izinli olduğu için Belediye Başkan Vekili Gökhan Günal başkanlık yaptı. 20 Mayıs'ta Malatya'da meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremi hatırlatıp geçmiş olsun dileklerini ileten Günal, "Şehrimiz deprem kuşağında olduğundan, afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi olarak 'Mikrobölgeleme Jeoloji/Jeoteknik Etüt Çalışmaları'nı başlatmış bulunuyoruz. Afyonkarahisar'ın aktif fay zonlarına yakın konumu, geçmişte yaşanan depremler ve bölgesel jeolojik yapısı nedeniyle bilimsel veriler ışığında detaylı şekilde incelenmesi gerektiğinden, şehrin depremselliği ve zemin davranışları detaylı olarak analiz edilecek. Mikrobölgeleme Jeoloji/ Jeoteknik Etüt Çalışmaları çerçevesinde zemin yapısı, jeolojik özellikler, yeraltı su durumu, sıvılaşma potansiyeli, mühendislik parametreleri, yaşanabilecek afet riskleri bilimsel yöntemlerle detaylı şekilde değerlendirilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda ise yerleşime uygunluk değerlendirmeleri, deprem tehlike analizleri, zemin davranışlarının belirlenmesi, sağlıklı ve güvenli şehirleşme politikalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalarla, şehrimizin gelecekteki imar planlamalarının daha güvenli, bilimsel ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylama yapılmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın depremselliğiyle ilgili kritik adım - Son Dakika

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