Afyonkarahisar\'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına afet ve ilk yardım eğitimi verildi

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Gençlik ve Spor il Müdürlüğü çalışanlarına 'ilk yardım ve afet farkındalık' eğitimi verildi.

Eğitim çerçevesinde çalışanlara başta deprem olmak üzere ülkede sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak için afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası ilk anlar hakkında bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim yapıldı. Uygulamada yangın tüplerinin kullanımı, yangın çeşitleri ve söndürme teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca kalp masajı yapılması, suni teneffüs te personellere uygulamalı olarak gösterildi. - AFYONKARAHİSAR