Afyonkarahisar\'da İftar Sofraları Bereket Saçıyor

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Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın sıcaklığını hissettiren iftar sofraları Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle 3 ayrı noktada misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tarihi dokusuyla manevi huzuru pekiştiren Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami bahçesindeki iftar çadırı, bir araya gelen vatandaşların dualarıyla yankılanırken iftar yemekleri kenttin üniversitelerin yemekhanelerde de verilmeye başlandı. Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu, iftar sofralarında gönülleri birleştirmeye devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR