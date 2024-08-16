Afyonkarahisar'da Kardan Şerbet İçme Geleneği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kardan Şerbet İçme Geleneği

Afyonkarahisar\'da Kardan Şerbet İçme Geleneği

Afyonkarahisar'da kavurucu yaz sıcağından bunalanlar, Akdağ'daki kar kuyusundan getirilen kardan yapılma şerbetle serinliyor. Sandıklı'ya bağlı Menteş Köyü'nde kahvehane işleten Süleyman Levent, yaz sıcağından bunalan müşterileri için özel kar şerbeti yapıyor. Bölgeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Akdağ'dan eşek ve at sırtında getirdiği kar kütleleriyle kahvehanede kar şerbeti yapıp satan Süleyman Levent, çevre köy ve ilçelerden gelen müşterilerinden yoğun talep alıyor.

16.08.2024 14:39
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Afyonkarahisar'da kavurucu yaz sıcağından bunalanlar, Akdağ'daki kar kuyusundan getirilen kardan yapılma şerbetle serinliyor.

Sandıklı'ya bağlı Menteş Köyü'nde kahvehane işleten Süleyman Levent, yaz sıcağından bunalan müşterileri için özel kar şerbeti yapıyor. Bölgeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Akdağ'dan eşek ve at sırtında getirdiği kar kütleleriyle kahvehanede kar şerbeti yapıp satan Süleyman Levent, çevre köy ve ilçelerden gelen müşterilerinden yoğun talep alıyor.

Bu lezzetin Ramazan ve Kurban bayramlarında da ilgi gördüğünü söyleyen Süleyman Levent, "Ramazan ve Kurban bayramlarında başlar kar şerbeti satışı. 4 ay kadar falan sürer. Bu karları 16 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'daki kar kuyusundan eşek ve katırlar ile getiriyoruz. Dinar'dan, Afyon'dan, Sandıklı'dan, Isparta'dan ve çevre köylerden herkes bunu içmeye geliyor. En çok da Ağustos ayında sıcaklıktan serinlemek için gelirler bu şerbeti içmek için " dedi.

Konya'da yaşayan Ahmet Akbulut, "Yan köyden Alamescit köyündenim. Her yıl izne geldiğimizde kar şerbeti yemeye geliyoruz. Ağustos'un ortasında Türkiye'de her yer de herkese nasip olmaz. Herkesi bekliyoruz buraya.' dedi

7 Yaşında ki Hatice Akbulut ise, "İlk defa yiyorum. Daha önce hiç yememiştim. Tadı muhteşem. Vişneyi de daha çok seviyorum. Bu vişneli. Çok hoşuma gitti" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Kardan Şerbet İçme Geleneği - Son Dakika

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