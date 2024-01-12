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Afyonkarahisar'da kaya düşme riski bulunan köy için çözüm önerileri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaya düşme riski bulunan köy için çözüm önerileri

Afyonkarahisar'da kaya düşme riski bulunan bir köy için iki çözüm önerisi geliştirildi. Köy ya taşınacak ya da tehlike oluşturan kayalar ıslah edilecek. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, köy sakinleriyle bir araya gelerek konuyu görüştü. Köylülerin büyük bir çoğunluğu köyün taşınmasını istedi.

Afyonkarahisar\'da kaya düşme riski bulunan köy için çözüm önerileri
12.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 15:58
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AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da kaya düşme riski bulunan yaklaşık 120 nüfuslu köy için iki çözüm önerisi geliştirilirken, verilecek karar doğrultusunda köy ya taşınacak ya da tehlike oluşturulan kayalar ıslah edilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Paşacık köyünün uygun bir yere taşınması ile ilgili AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, müdür yardımcıları, Paşacık Köyü Muhtarı Osman Pamuk ve köy sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Buldan, köyün taşınması için yer seçimi yapılacağını ifade ederek, "Bu alandaki büyük kaya kütlesinin yaşanabilecek bir durumda bir deprem sonucunda ya da kendi kaynağından koparak bu köye zarar verebilme ihtimali yüksek olmasından dolayı bu şekilde tekrar bir çalışma yaptık. Teknik etüt raporları burada yapıldı. Teknik incelemeler hem AFAD müdürlüğünün personeli hem de Ankara'dan gelen heyetler tarafından yapıldı. Buraya yakın bir yerde yer seçimi yapılacak. Yer seçiminden sonra buraya TOKİ aracılığıyla konutlar yapılacak. Konutların ödemesi de 20 yıl faizsiz 18 yıl eşit taksitlerle ödemek üzere kredilendirme yapılacak. Yani köy taşınırsa başka yere size konut yapılırsa bu şekilde size imkan sağlanıyor. Yukarıdaki kayalar ıslah olsun diyorsanız kayaların ıslahı ile ilgili hemen vekilimizin desteğiyle de biz de jeolojik etüt raporlarımızda tekrar bu şekilde AFAD Başkanlığına durum iletilip hızlı bir şekilde kayaların ıslahı çalışmasına girmiş olacağız. Biz bu iki seçenek ile ilgili fikirlerinizi almak için geldik. Köy sakinlerimiz ne istiyorsa o işlemi yapacağız" dedi.

Taytak'ın "Köyün taşınmasını istiyor musunuz" sorusuna köylüler büyük oranda 'evet' cevabını verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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