Kepçe operatörü 3 teker üzerinde hareket ederek adeta fizik kurallarına meydan okudu

Afyonkarahisar'da patlayan bir lastiğini sökerek 3 teker üzerinde ilerleyen ve fizik kurallarını alt üst eden kepçe operatörünün görüntüsü sosyal medya izlenme rekoru kırdı.

GÖRÜNCE TELEFONA SARILDILAR

İlginç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde yaşandı. Akharım Barajı yanında piknik yapan grup üyeleri yolda 3 teker üzerinde ilerleyen kepçeyi görünce gözlerine inanamadı. Bir süre olayın şaşkınlığını yaşayan grup üyeleri ardından kepçenin patlayan lastiğini ön kısmında bulunan kazıyıcı levha üzerine koyup 3 tekerlekle yoluna devam edenkepçe operatörünü kayda aldı.

NASIL YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU

Kayıt esnasında kendilerine hakim olmayan ve kahkahalara boğulan grup üyelerinin çektiği görüntü sosyal medyada viral oldu. Kepçe operatörünün adeta fizik kurallarını alt üst ettiği olayı nasıl başardığı ise belirsizliğini koruyor.