Afyonkarahisar'da Sosyal Medya Propagandası Yapan 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sosyal Medya Propagandası Yapan 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Sosyal Medya Propagandası Yapan 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olarak sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.09.2024 16:17
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Afyonkarahisar'da sosyal medyadan propaganda yapan şahıslara operasyon

Gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yapan yabancı uyruklu 6 şahıstan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde dini istismar eden terör örgütleri içinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Sosyal Medya Propagandası Yapan 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sosyal Medya Propagandası Yapan 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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