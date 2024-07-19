Afyonkarahisar'da Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği

Afyonkarahisar\'da Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce vatandaşa 100 bin kap aşure ikram edildi.

19.07.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Afyonkarahisar'da "Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara 100 bin kap aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehrin abide şahsiyetlerinden Mevlana'nın Torunu Sultan Divani Hazretlerini Anma ve Şifalı Aşure günü etkinlikleri Mevlevi Türbe Camii'nde aşure ikramıyla sona erdi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mevlevi Türbe Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Muharrem ayı geleneği olarak gerçekleştirilen etkinlikte,"40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin pek çok noktasında dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Burcu Köksal birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm hemşehrilerini teşekkür etti. Köksal konuşmasına şöyle devam etti:

"Aşure birliğin beraberliğin ve kardeşliğin sembolüdür. Aşurenin dağıtımında da bu birliğin kardeşliğin sürmesini hepimiz diliyoruz. Birlik beraberli kağıt üzerinde veya söz de kalmamalı, özdede hissedilmelidir."

Etkinliğe katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yapılan duanın ardından çeşitli hububat ve yemişle hazırlanan 100 bin kap aşure Afyonkarahisarlılara ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sultan Divaniyi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure Etkinliği - Son Dakika
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