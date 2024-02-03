Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde tel helva geleneği sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında olan tel helva geleneği gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile sürdürülürken, tel helva damak çatlatan lezzeti ile de yiyenleri mest ediyor.
Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği üyeleri düzenledikleri etkinlikler ile tel helva yaparak kış aylarının vazgeçilmez geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Gardaş Yarenler Derneği meclisi üyeleri derneğin binasında düzenlenen etkinlikler kapsamında yöreye has tel helva yaparak tel helva geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Kaynatılan şekerli su, soğuk bir mermer üzerine döküldü. Burada donarak macun kıvamına gelen şekerli su, tepside ki leblebi tozuna yatırıldı. Tepsinin etrafında toplanan dernek üyeleri elleri ile halka şeklinde açtıkları malzemeyi tel helva haline getirdi. Daha sonra tepsilere konulan tel helvaları dernek üyeleri misafirlerine ikram ettiler.
"Tel helva pişmaniyenin ağa babası diyebiliriz"
Tel helva yapan 77 yaşındaki Hüseyin Kozan, tel helvanın genellikle kış mevsiminde yapıldığını ifade etti. Kozan, "Kış olduğunda yapılan, atalarımızdan gelen bir şey bu. Eskiden köy odalarında televizyon olmadığı için bu tür şeyler yapılarak zaman geçirilirdi. Eskiden kışın odalarda yüzük oynanır, mendil oynanır ve tel helva çekilirdi, bu şekilde zaman geçirilirdi" dedi.
Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği Yaren Çavuşu Selahattin Işık ise tel helvanın birlik ve beraberliklerini sürdürme noktasında önemli bir argüman olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Hüseyin amcamın çocukluğundan gelen tel helva çekimini gerçekleştirdik. Avcılar kulübünün üyeleri ve Afyonkarahisar Çakırköyünden misafirlerimiz vardı. Bizlerde bu tel helvayı bir sonraki kuşağa aktarmak istiyoruz. Gerçekten tel tel döküldü. Tel helva pişmaniyenin ağa babası diyebiliriz. Bizim tel helvamız hiçbir şeye değişilmez." - AFYONKARAHİSAR
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