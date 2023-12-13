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Afyonkarahisar'da Yavru Köpek ve Kedi Oyun Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yavru Köpek ve Kedi Oyun Oynarken Görüntülendi

Afyonkarahisar'da çekilen görüntülerde, bir apartmanın girişinde yavru köpek ve kedinin oyun oynadığı ve birbirlerini sevdikleri görülüyor. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

13.12.2023 - 09:40,
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Kedi ile köpeğin oyunu görenlerin içini ısıttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yavru köpeğin kedi ile oynadığı ve hayvanların patileri ile bir birlerini sevdikleri görüntüler görenlerin adeta içini ısıttı.

Kent merkezinde çekilen görüntüler adeta 'kedi köpekle dalaşır' sözünü yalanladı. Bir apartmanın girişinde kedi ile köpeğin oynadığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak olayı görüntüledi. Görüntülerde kedinin köpek ile oynaması bir birlerinin çevrelerinde dönüp ve patileri ile bir birlerini sevmeleri görenlere tebessüm ettirdi. Görüntüler özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar\'da Yavru Köpek ve Kedi Oyun Oynarken Görüntülendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yavru Köpek ve Kedi Oyun Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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