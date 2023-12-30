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Afyonkarahisar'da Yurtlarda AFAD Eğitimleri Veriliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yurtlarda AFAD Eğitimleri Veriliyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde, il genelindeki tüm yurtlarda öğrencilere AFAD eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerde afetlere hazırlık, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, temel yaşam desteği, ilk yardım, tahliye ve yangın gibi konular teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Katılan öğrenciler, afetlere karşı bilinçleniyor ve olası bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor.

Afyonkarahisar\'da Yurtlarda AFAD Eğitimleri Veriliyor
30.12.2023 - 12:01,
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde, il genelindeki tüm yurtlarda öğrencilere AFAD eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimler kapsamında öğrencilere, afetlere hazırlık, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, temel yaşam desteği, ilk yardım, tahliye ve yangın gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.

Eğitimlere katılan öğrenciler, afetlere karşı bilinçleniyor ve olası bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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