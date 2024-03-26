Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hırvatistan\'da büyük başarı elde etti

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Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Erasmus + Akreditasyon projesi kapsamında Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. 22 farklı ülkeden ekiplerin yarıştığı yarışmalarda okul ayrıca "genç şefler kategorisinde" altın madalya ile ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR