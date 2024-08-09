Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, şehit aileleri ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, şehit polis memuru Recep Seven, şehit Hamza Kumarcı, şehit Veli Altın, şehit Cumali Sarıtaş, şehit Yüksel Şahan ve şehit İsmail Çelik ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Akgül, polis ve askerlerin topluma bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını dile getirdi.

09.08.2024 12:09
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, şehit aileleri ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

Kaymakam Akgül'den şehit aileleri ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Akgül, şehit polis memuru Recep Seven, şehit Hamza Kumarcı, şehit Veli Altın, şehit Cumali Sarıtaş, şehit Yüksel Şahan ve şehit İsmail Çelik ailelerini ziyarette bulunarak, vatanı için canını ortaya koyan polis ve askerlerin topluma bırakmış olduğu emanetlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Kaymakam Akgül'e ziyaretlerinde, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlker Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika


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