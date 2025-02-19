Afyonkarahisar\'ın Sanayi ve Yatırım Potansiyeli Değerlendirildi

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Afyonkarahisar Merkez 2. OSB ile Çay-Çobanlar- Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi ile kentin yatırım potansiyeli ve sanayide gelişim fırsatları değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile birlikte İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetimini ziyaret etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede kentin sanayi yapısı, potansiyeli ve ekonomik kalkınmasına yönelik iş birliği olanakları hakkında değerlendirilmeler yapıldı.

Ziyaretle ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar Merkez 2. OSB ile Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OTB hakkında yapılan sunumun ardından ilimizin yatırım potansiyeli ve sanayide gelişim fırsatları değerlendirilerek iki oda arasında iş birliğini güçlendirmek ve sanayi alanında etkili bir iletişim ağı oluşturmak adına atılabilecek adımlar görüşüldü" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR