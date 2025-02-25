Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi'nde

Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi\'nde

Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü, Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı ve önemli görüşler açıkladı.

25.02.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürümüz Özkan Parlak JESDER tarafından Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresine teknik ekiple katılım gerçekleştirildi. Kongrenin özellikle kamu oturumu kapsamında dünyada artan enerji talebine karşılık; büyük ova sınırları içerisindeki jeotermal kaynakların izinlendirilmesi ve jeotermal kaynakların seracılık TDİOSB'lerde kullanılmasına yönelik görüşlerimiz beyan edildi.

Kongre bünyesinde jeotermal kaynaklardan gübre üretimi konusu da teknik detaylarıyla ele alınarak sona erdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ankara, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:33:01. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.