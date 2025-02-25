Afyonkarahisar Jeotermal Kongresi\'nde

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürümüz Özkan Parlak JESDER tarafından Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresine teknik ekiple katılım gerçekleştirildi. Kongrenin özellikle kamu oturumu kapsamında dünyada artan enerji talebine karşılık; büyük ova sınırları içerisindeki jeotermal kaynakların izinlendirilmesi ve jeotermal kaynakların seracılık TDİOSB'lerde kullanılmasına yönelik görüşlerimiz beyan edildi.

Kongre bünyesinde jeotermal kaynaklardan gübre üretimi konusu da teknik detaylarıyla ele alınarak sona erdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR