Afyonkarahisar kahramanını uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar kahramanını uğurladı

Afyonkarahisar kahramanını uğurladı

Irak'ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar'da dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verilirken, şehidin annesinin gelinine sarılarak "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz.

05.05.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar'da dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verilirken, şehidin annesinin gelinine sarılarak "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" sözleri herkesi duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında görevdeyken mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen (29), memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çobanözü İlkokulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Anahtar Parti Genel Yavuz Ali Ağıroğlu, Başkanı milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babası Hasan Özen, törende yaptığı konuşmada, "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

"Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et"

Anne Havva Özen ise oğlunun tabutuna sarılarak metanetini korudu. Gelini Yeşim Özen'e sarılan acılı anne, "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" diyerek yürekleri dağladı.

Şehidin kardeşi Tayfun Özen de tabuta sarılarak, "Şehitlik herkese nasip olmaz. Allah'a şükür sana nasip oldu. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et" dedi.

Şehit Önder Özen'in cenazesi, İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Naaşı omuzlarda taşınan Özen, Türk bayraklarıyla donatılan yolda binlerce vatandaşın eşliğinde uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Önder Özen, Yerel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar kahramanını uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:42:06. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar kahramanını uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.